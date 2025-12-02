E’ ‘Organico Biorepack’. Al via la campagna media del nuovo marchio degli imballaggi di bioplastiche compostabili. Il marchio, presentato da pochi mesi, ha già oggi ricevuto molte richieste di adozione da un numero di aziende consorziate che rappresentano il 70% circa dell’immesso al consumo. La campagna di comunicazione integrata, che ha debuttato domenica 30 novembre, è pianificata per il mese di dicembre 2025. Biorepack è il Consorzio nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile. E’ un Consorzio di diritto privato, senza fini di lucro, con statuto approvato con decreto del ministero della Transizione ecologica di concerto con il ministro dello Sviluppo economico. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Al via la campagna del nuovo marchio ‘Organico Biorepack’