Mercato Inter dall’Olanda arriva l’indiscrezione | per la cessione di Perisic serve questo Ecco le ultime

Sul mercato dell'Inter, dall’Olanda emergono recenti indiscrezioni riguardo a un possibile ritorno di Ivan Perisic. Secondo le fonti, per concretizzare la cessione dell’esterno croato sarebbero necessari alcuni requisiti specifici. Di seguito, le ultime novità e aggiornamenti su questa vicenda, che potrebbe influenzare il futuro della squadra e le strategie di mercato.

Inter News 24 Mercato Inter, dall’Olanda arrivano nuove indiscrezioni sulle voci di un possibile ritorno di Ivan Perisic: le ultime. Il sogno di rivedere Ivan Perisic con la maglia dell’Inter sembra destinato a rimanere tale. Nonostante la necessità di Cristian Chivu di reperire un esterno affidabile per sopperire alla lunga assenza di Denzel Dumfries, la pista che porta al croato si è fatta ripidissima. Secondo quanto riportato dall’ Eindhovens Dagblad, il club olandese non ha alcuna intenzione di fare sconti per uno dei suoi leader tecnici e carismatici, specialmente dopo che il calciatore ha dimostrato di essere ancora decisivo per le sorti della Eredivisie. 🔗 Leggi su Internews24.com

