Ivan Perisic ha espresso la sua volontà di restare o trasferirsi durante la sessione invernale di mercato. L’esterno croato rappresenta ancora un obiettivo per l’Inter, che segue con attenzione le sue scelte. Le ultime notizie indicano un interesse concreto da parte del club e del giocatore. In questo contesto, si attendono sviluppi sulle eventuali decisioni che potrebbero influenzare il mercato nerazzurro nei prossimi giorni.

Inter News 24 Mercato Inter, Perisic resta un obiettivo nerazzurro: ecco la volontà dell’esterno croato. I dettagli. L’infermeria dell’Inter continua a monitorare con attenzione i progressi di Denzel Dumfries. Nonostante l’ottimismo espresso dal presidente Giuseppe Marotta, che poco prima del successo sul Lecce ha dichiarato « siamo ottimisti » riguardo ai tempi di recupero, l’olandese dovrà restare fermo per almeno un altro mese e mezzo a causa dell’infortunio alla caviglia. Questa prolungata assenza sta spingendo la dirigenza di Viale della Liberazione a cercare un profilo pronto e affidabile, capace di reggere le pressioni di Appiano Gentile e le aspettative tattiche di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, Perisic nel mirino: l’esterno croato rivela la sua volontà per questa sessione invernale. Le ultime

