McKennie Juve nuove voci su un possibile addio a gennaio | Premier e Atletico su West E spunta il prezzo

Sono circolate nuove indiscrezioni riguardo al futuro di Weston McKennie, il centrocampista della Juventus. Si parla di un possibile trasferimento a gennaio, con interesse da parte di club della Premier League e dell'Atletico Madrid. Si attendono aggiornamenti sulle trattative e sul prezzo di vendita, che potrebbe influenzare le decisioni del club e del giocatore.

del texano in scadenza. Il futuro di Weston McKennie si trova a un bivio decisivo in questa sessione di mercato invernale. Il centrocampista statunitense, pilastro della Juventus di Luciano Spalletti, è diventato uno dei pezzi pregiati del panorama internazionale, attirando l'attenzione di numerosi club europei grazie a un rendimento d'eccellenza che lo ha visto protagonista assoluto nelle ultime uscite stagionali. La Premier League chiama il "Maghetto". Secondo quanto riportato dal giornalista Ben Jacobs, il profilo del classe 1998 sarebbe finito con forza sui taccuini della Premier League.

