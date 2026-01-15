Mazalora un carro di rabbia | Il nostro ‘Sparateci ancora’

"Ribellione, dignità, satira" sono le tre parole dei Mazalora per il loro ‘ Sparateci ancora ’. "L’obiettivo è rimettere al centro il rispetto: per noi stessi, per chi costruisce, per chi partecipa e anche per chi guarda – dice Andrea Nieddu - Nelle ultime due edizioni abbiamo portato in piazza carri innovativi per tecnica e impatto emotivo. Il 4° posto dell’anno scorso è stato un’ingiustizia non ancora digerita e per questo ora vogliamo prendere posizione e mostrare il nostro dissenso in modo chiaro, utilizzando l’unica arma davvero coerente con il Carnevale: la satira, ironia pungente con rispetto ed eleganza carnevalesca". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

