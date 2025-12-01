Rabbia legami invisibili AI | il vocabolario che svela il nostro tempo

I l paesaggio digitale è sempre più un mosaico in movimento: nuovi gesti condivisi attraversano migliaia di schermi, si formano relazioni senza mai incontrarsi davvero e qualcuno racconta la sua routine a sconosciuti, come se parlasse a un amico di lunga data. È in questo flusso continuo che i grandi dizionari provano, una volta all’anno, a isolare una parola capace di spiegare il presente. E le scelte di quest’anno compongono una mappa sorprendentemente coerente, un racconto di cosa sta cambiando sotto la superficie. Femminicidio è la parola dell’anno secondo Treccani X Le parole del 2025: per l’Oxford English Dictionary è Rage bait. 🔗 Leggi su Iodonna.it

