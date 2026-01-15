Maturità 2026 | a breve le materie oggetto d’esame Ed è già tototraccia | San Francesco Intelligenza artificiale e pace

A breve saranno comunicate le materie dell’Esame di maturità 2026. Tra le possibili tracce, si ipotizzano temi come San Francesco, l’intelligenza artificiale e la pace. Il Ministero fornirà nelle prossime settimane le indicazioni ufficiali sulle discipline che comporranno l’esame, offrendo agli studenti un quadro più chiaro per prepararsi al meglio.

Durante le prossime settimane, il Ministero renderà note le discipline che saranno oggetto dell'Esame di maturità. Una parte fondamentale della preparazione riguarda la prima prova scritta di italiano, quella in cui si sceglie una traccia tra le proposte nazionali. Come ogni anno, prima dell’uscita ufficiale delle tracce, nasce il cosiddetto toto?tracce: un insieme di ipotesi, suggerimenti e possibili temi su cui potrebbero cadere le scelte del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM). L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Nel 2026 debutta il nuovo esame di Maturità: entro gennaio le 4 materie del colloquio. Tutte le novità

Leggi anche: Rivoluzione per l'orale della Maturità 2025, ministro Valditara spiega come cambia l'esame e le materie

