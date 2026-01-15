Matt Damon con la famiglia al completo sul red carpet di The Rip

La foto insieme alla moglie Luciana Barroso e a tre delle quattro figlie: Alexia, Isabella, Gia e Stella. Matt Damon afferma di essere sceso al peso del "liceale" per la trasformazione epica in "L'Odissea"; The Odyssey: la famiglia (divisa) di Ulisse e Robert Pattinson nelle nuove foto; La moglie di Matt Damon ha una cotta per Ben Affleck dopo Good Will Hunting. Matt Damon, beato tra le "sue" donne: il red carpet di "The Rip" è un affare di famiglia - L'attore ha deciso di portare la sua incredibile "tribù" al femminile alla première del film Netflix. Matt Damon e Ben Affleck: l'amicizia che ha superato tutto, tra alcolismo e divorzi - Matt Damon e Ben Affleck, legati da un'amicizia solida, raccontano come si siano supportati durante le difficoltà personali.

Matt Damon racconta come ha aiutato Ben Affleck a superare i divorzi e la dipendenza dall’alcol - Durante un'intervista, Ben Affleck e Matt Damon hanno raccontato come la loro amicizia sia rimasta forte negli anni nonostante tutto ... grazia.it

Matt Damon deriso dalla figlia alla première sul red carpet | Momento virale

La società di produzione che Ben Affleck ha aperto insieme a Matt Damon ha un modello unico nel settore, e ora ha convinto anche Netflix facebook

Dai divorzi all'alcolismo, così l'amicizia ha salvato Matt Damon e Ben Affleck dalle insidie del successo x.com

