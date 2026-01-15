Marras ufficiale all’Union Brescia | domenica subito l' esordio a Vercelli

L’Union Brescia annuncia l’ingresso ufficiale di Manuel Marras nel proprio roster. Dopo aver completato le visite mediche, Marras ha partecipato al primo allenamento con la squadra, iniziando a inserirsi nel gruppo e negli schemi di gioco. La squadra si prepara ora alla prima partita di campionato, prevista per domenica a Vercelli.

L’Union Brescia non perde tempo e accelera. Manuel Marras è entrato immediatamente nel cuore del progetto biancoazzurro: oggi ha svolto il suo primo allenamento con la squadra, iniziando a prendere confidenza con nuovi compagni e schemi. Un segnale chiaro della volontà del club e del giocatore di bruciare le tappe e incidere fin da subito. L’esterno genovese arriva a titolo definitivo dall’AC Reggiana e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028. Un innesto di esperienza e personalità per il Brescia, che si assicura un profilo solido, affidabile e abituato a reggere la pressione. Marras indosserà la maglia numero 93, un richiamo alle sue origini e a una carriera costruita passo dopo passo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

