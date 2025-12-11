Ora è ufficiale | Eugenio Corini è il nuovo allenatore dell’Union Brescia

L’Union Brescia ha annunciato ufficialmente il ritorno di Eugenio Corini come nuovo allenatore, segnando un deciso cambio di rotta per la squadra. La scelta mira a rinvigorire il club e a risvegliare l’entusiasmo dei tifosi, puntando su un tecnico di grande esperienza e carisma per affrontare le sfide della stagione.

L’Union Brescia ha scelto di voltare pagina con forza, senza tentennamenti: Eugenio Corini torna alla guida dei biancoazzurri e riaccende immediatamente l’orgoglio della piazza. Il club affida a un bresciano vero, cresciuto nel vivaio e forgiato da oltre 300 panchine tra Serie A e B, il compito. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

