Marocco in finale di Coppa d’Africa dopo 22 anni il portiere Bounou ancora decisivo dopo i Mondiali in Qatar
Il Marocco si è qualificato per la finale di Coppa d’Africa dopo 22 anni, superando la Nigeria ai rigori (4-2) in semifinale. Dopo uno 0-0 nei tempi regolamentari, la squadra si prepara ad affrontare il Senegal. Il portiere Bounou, protagonista anche ai Mondiali in Qatar, si conferma elemento chiave della squadra in questa competizione.
Il Marocco è in finale di Coppa d’Africa dopo 22 anni. Ha battuto in semifinale la Nigeria ai rigori (4-2) dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e domenica affronteranno il Senegal. Ancora decisivo il portiere Yassine Bounou, che con le sue parate eliminò la Spagna ai quarti del Mondiale 2022. Il Marocco festeggia il raggiungimento in finale di Coppa d’Africa. Le Parisien scrive: Un intero stadio in pieno delirio. In mezzo all’area di rigore, Achraf Hakimi e Brahim Diaz sono tra le braccia l’uno dell’altro, i due uomini più forti della Nazionale marocchina sono in lacrime, provati, sollevati. Non hanno ancora vinto nulla, tranne il diritto di giocare tra quattro giorni la finale di Coppa d’Africa contro il Senegal. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
