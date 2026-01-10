Dopo 22 anni il Marocco rompe la maledizione torna in semifinale di Coppa d’Africa

Dopo 22 anni, il Marocco torna in semifinale di Coppa d’Africa, segnando un momento storico per il calcio locale. La partita, giocata allo stadio della Liberazione di Rabat, ha suscitato emozioni profonde tra tifosi e appassionati. Un risultato che testimonia il percorso di crescita e determinazione della nazionale marocchina, simbolo di orgoglio e speranza per il calcio nel paese.

"Lo stadio della Liberazione", così lo chiama Le Parisien. " Se un giorno lo stadio Prince Moulay Abdellah di Rabat dovesse ricevere un soprannome, le emozioni vissute venerdì 9 gennaio al suo interno sarebbero una fonte perfetta di ispirazione. Esaltazione, orgoglio, coesione, autorevolezza, euforia e sollievo: tutto ciò che il pubblico marocchino desiderava dall'inizio del torneo, i Leoni dell'Atlante glielo hanno finalmente offerto su un piatto d'argento".????????????????????????????? –???????? Les supporters marocains mettent l'ambiance aux abords du Moulay Abdallah. pic.twitter.comUb9fxMaVo3 — BeFootball (@BeFootball) January 9, 2026 Marocco storico.

