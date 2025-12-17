A Salerno una panchina intitolata a Melania Rea | Donne non siete sole

A Salerno è stata inaugurata una panchina verde in memoria di Melania Rea, situata in Piazza Trucillo, vicino alla scuola Matteo Mari. L'iniziativa mira a ricordare la giovane donna e a trasmettere un messaggio di solidarietà e vicinanza alle donne, con l'auspicio che nessuna si senta mai sola.

Una panchina verde in memoria di Melania Rea è stata inaugurata in Piazza Trucillo, a ridosso della scuola Matteo Mari. L'iniziativa, promossa dall'Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Salerno, intende sensibilizzare la cittadinanza sul tema del femminicidio coinvolgendo direttamente. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

