A Salerno una panchina intitolata a Melania Rea | Donne non siete sole

A Salerno è stata inaugurata una panchina verde in memoria di Melania Rea, situata in Piazza Trucillo, vicino alla scuola Matteo Mari. L'iniziativa mira a ricordare la giovane donna e a trasmettere un messaggio di solidarietà e vicinanza alle donne, con l'auspicio che nessuna si senta mai sola.

