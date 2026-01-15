Manerbio | un viaggio celestiale nel mito dei Pink Floyd con i Wit Matrix

Il 20 febbraio, il Teatro di Manerbio ospiterà Wit Matrix in uno spettacolo dedicato ai Pink Floyd. Un’occasione per rivivere le atmosfere e i temi della band britannica, attraverso un’interpretazione fedele e curata. Un evento pensato per gli appassionati e per chi desidera immergersi in un viaggio musicale ricco di suggestioni, in un contesto sobrio e rispettoso dell’opera originale.

Preparatevi a farvi travolgere da un’ondata di emozioni pure! Il 20 febbraio Il palcoscenico del Teatro di Manerbio sta per trasformarsi in un portale spazio-temporale verso l'universo psichedelico dei Pink Floyd. Dopo l’incredibile trionfo e il tutto esaurito di Bergamo, i Wit Matrix ripartono col botto, scegliendo Manerbio come tappa inaugurale di un tour che toccherà vette internazionali, incluse due date consecutive nell'esclusiva cornice di Monte Carlo! Molto più di un concerto: un'esperienza sensoriale totaleDimenticate il semplice tributo: quello dei Wit Matrix è un vero e proprio rituale sonoro. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Leggi anche: Manerbio: un viaggio celestiale nel mito dei Pink Floyd con i Wit Matrix Leggi anche: Wish You Were Here compie 50 anni: il mito più cupo e vero dei Pink Floyd esce in versione rimasterizzata (con gli inediti) Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Manerbio: un viaggio celestiale nel mito dei Pink Floyd con i Wit Matrix. VIAGGIO DI GRUPPO! Maschere e Limoni: CARNEVALE IN COSTA AZZURRA 27 Febbraio - 1 Marzo 2026 495€ a persona Puoi pagare a rate a interessi zero con Scalapay Partenze da BRENO, BOARIO TERME, COSTA VOLPINO, PIS facebook

