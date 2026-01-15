Manerbio | un viaggio celestiale nel mito dei Pink Floyd con i Wit Matrix

Il 20 febbraio, il Teatro di Manerbio ospiterà Wit Matrix, un tributo dedicato ai Pink Floyd. Uno spettacolo che propone un viaggio musicale nel mondo psichedelico della band, offrendo un’esperienza autentica e coinvolgente. Un’occasione per appassionati e nuovi ascoltatori di immergersi nelle atmosfere senza enfasi, con attenzione alla qualità e alla fedeltà delle sonorità.

Preparatevi a farvi travolgere da un'ondata di emozioni pure! Il 20 febbraio Il palcoscenico del Teatro di Manerbio sta per trasformarsi in un portale spazio-temporale verso l'universo psichedelico dei Pink Floyd. Dopo l'incredibile trionfo e il tutto esaurito di Bergamo, i Wit Matrix ripartono col botto, scegliendo Manerbio come tappa inaugurale di un tour che toccherà vette internazionali, incluse due date consecutive nell'esclusiva cornice di Monte Carlo! Molto più di un concerto: un'esperienza sensoriale totaleDimenticate il semplice tributo: quello dei Wit Matrix è un vero e proprio rituale sonoro.

