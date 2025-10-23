I flop del fu movimento di Grillo lo strappo di Appendino Che ruolo resta per Conte?
Si vola altissimo con il Movimento 4,3 Stelle e il mega flop della Lega Vannacci. - X Vai su X
Matteo Salvini convoca il consiglio federale della Lega in via Bellerio, a Milano. Giuseppe Conte si prepara al voto online per la sua rielezione a capo politico del Movimento 5 stelle, mentre Chiara Appendino si dimette da vice-presidente del partito. Dopo le u - facebook.com Vai su Facebook
Quanto può valere un nuovo movimento di Beppe Grillo? Parlano i sondaggisti - “Ho un’idea per il futuro che proporrò dopo”, ha detto Grillo direttamente dal carro funebre nel giardino di casa. Da ilfoglio.it
M5S, Grillo e il contrattacco di Capodanno: discorso, battaglia legale e nuova creatura politica - Dopo un periodo di silenzio successivo alla battuta d'arresto subita sulle modifiche allo statuto del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo sembra pronto a tornare in scena con una mossa a sorpresa. Scrive iltempo.it
M5S, cronaca di un flop annunciato - candidato di Beppe Grillo e quello del Pd arrivare al ballottaggio nelle elezioni per il sindaco di Roma e l’elettorato di destra far vincere il grillino in odio ai «comunisti». Segnala panorama.it