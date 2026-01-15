L’UE abbassa il price cap del petrolio russo

L'Unione Europea ha deciso di ridurre il limite massimo di prezzo sul petrolio russo, passando da 47,60 a 44,10 dollari al barile. Questa misura mira a regolare il mercato energetico e a sostenere le strategie economiche dell'UE in un contesto di tensioni internazionali e di approvvigionamenti energetici. La modifica entrerà in vigore a breve, influenzando le transazioni e i flussi commerciali nel settore petrolifero.

L'Ue ha aggiornato il price cap sul petrolio russo, che scenderà dagli attuali 47,60 al barile a 44,10 dollari al barile. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

