L’UE abbassa il price cap del petrolio russo
L'Unione Europea ha deciso di ridurre il limite massimo di prezzo sul petrolio russo, passando da 47,60 a 44,10 dollari al barile. Questa misura mira a regolare il mercato energetico e a sostenere le strategie economiche dell'UE in un contesto di tensioni internazionali e di approvvigionamenti energetici. La modifica entrerà in vigore a breve, influenzando le transazioni e i flussi commerciali nel settore petrolifero.
