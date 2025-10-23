La morsa delle sanzioni Usa e Ue | Pechino risponde il petrolio russo affonda

Le grandi compagnie petrolifere cinesi hanno sospeso gli acquisti di greggio russo via mare dopo il nuovo giro di sanzioni imposto da Stati Uniti e Unione europea contro Mosca. La decisione, accompagnata da una stretta europea su quindici società cinesi e di Hong Kong accusate di sostenere indirettamente lo sforzo bellico russo, sta provocando un terremoto geopolitico con ripercussioni immediate sui mercati energetici internazionali. Le mosse di Pechino e Nuova Delhi isolano il petrolio russo. Secondo fonti del settore, PetroChina, Sinopec, Cnooc e Zhenhua Oil hanno interrotto temporaneamente le importazioni marittime di greggio russo, temendo di incorrere nelle nuove sanzioni statunitensi che colpiscono Rosneft e Lukoil, i due maggiori produttori di Mosca. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

