Livorno cacciatore abbatte una beccaccia in orario non consentito | mille euro di multa

A Livorno, i carabinieri forestali hanno denunciato un cacciatore per aver abbattuto una beccaccia in orario non consentito, in località Ongrilli. La normativa regionale vieta la caccia in determinati periodi per tutelare la fauna. Per questa violazione, è stata applicata una multa di mille euro. La vicenda evidenzia l'importanza del rispetto delle norme ambientali e delle restrizioni vigenti per la tutela della biodiversità.

I carabinieri forestali di Livorno hanno sorpreso in località Ongrilli un cacciatore della zona intento ad esercitare la caccia alla beccaccia, abbattendone un esemplare, in orario non consentito, in violazione della normativa regionale. L'illecito ha comportato una sanzione di mille euro

