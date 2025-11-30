Livorno abbatte illegalmente due beccacce | multa di 3mila euro per un cacciatore

Livornotoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri forestali hanno multato un 50enne livornese intento a cacciare la beccaccia senza l’ausilio del cane, in violazione della normativa regionale. L’illecito ha comportato una sanzione pari a 800 euro per ciascuno dei due capi abbattuti illegittimamente ed il sequestro della selvaggina. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Abbatte illegittimamente due Beccacce, sanzionato cacciatore livornese per 1800 euro - L’illecito ha comportato una sanzione pari a 800 euro per ciascuno dei due capi abbattuti illegittimamente ed il sequestro della selvaggina. Scrive livornopress.it

Cerca Video su questo argomento: Livorno Abbatte Illegalmente Due