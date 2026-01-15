Liverpool sul mercato

Il Liverpool valuta le proprie opzioni in vista del mercato estivo, considerando sia le soluzioni interne che possibili interventi esterni. L'infortunio di Bradley ha sollevato alcune questioni sulla rosa e sulle necessità del team. In questa fase, i Reds analizzano i potenziali acquisti e le strategie per rafforzare la squadra, con attenzione alle opportunità che il mercato può offrire per la prossima stagione.

Il grave infortunio che ha messi fine anzitempo alla stagione del centrocampista Bradley provoca una corsa frenetica agli acquisti invernali in casa Liverpool. La dirigenza dei Reds, in perfetta sintonia con il tecnico Arne Slot, ha scelto la via della prudenza e della valorizzazione delle risorse interne, escludendo interventi d'urgenza sul mercato di gennaio per puntellare la corsia destra. L'allenatore olandese, approdato ad Anfield con il compito di mantenere la squadra ai vertici, ritiene di disporre già di un ventaglio di opzioni tattiche sufficientemente ampio e di alto profilo per sopperire all'assenza del laterale nordirlandese.

