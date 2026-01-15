Liverpool sul mercato
Liverpool si prepara a intervenire sul mercato in vista della prossima stagione. L’infortunio di Bradley ha evidenziato alcune lacune nella rosa, spingendo il club a valutare possibili acquisti o soluzioni interne. Tra le opzioni considerate ci sono anche nomi caldi per l’estate, mentre i Reds definiscono i loro piani per rafforzare la squadra e affrontare al meglio la stagione futura.
Liverpool, l'infortunio di Bradley spinge il club a tuffarsi sul mercato? Dalle soluzioni interne al nome caldo per l'estate: i piani dei Reds. Il grave infortunio che ha messi fine anzitempo alla stagione del centrocampista Bradley provoca una corsa frenetica agli acquisti invernali in casa Liverpool. La dirigenza dei Reds, in perfetta sintonia con il tecnico Arne Slot, ha scelto la via della prudenza e della valorizzazione delle risorse interne, escludendo interventi d'urgenza sul mercato di gennaio per puntellare la corsia destra. L'allenatore olandese, approdato ad Anfield con il compito di mantenere la squadra ai vertici, ritiene di disporre già di un ventaglio di opzioni tattiche sufficientemente ampio e di alto profilo per sopperire all'assenza del laterale nordirlandese.
