LIVE Olimpia Milano-Stella Rossa 55-44 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | padroni di casa avanti di 11 a fine 1° tempo!

Segui in tempo reale l'andamento della partita di Eurolega tra Olimpia Milano e Stella Rossa. Al termine del primo tempo, i padroni di casa conducono con un vantaggio di 11 punti, 55-44. Restate aggiornati per tutte le novità e le azioni principali di questa sfida, valida per la stagione 2026. Clicca qui per aggiornare la diretta e seguire ogni momento dell'incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce qui il 1° tempo! 55-44 Come ha costruito questo tiro di Bolmaro l'Olimpia!! +11 per Milano! Altro time out all'Allianz Cloud! 52-44 Taglio molto ben fatto di Moneke sotto canestro che manda fuori giri la difesa dei meneghini. 52-42 Morbida l'esecuzione di Butler. Ma sembra che la Stella Rossa stia pian piano smettendo di giocare di squadra. 52-40 Triplona di Milano a rimettere le cose in chiaro! 49-40 22 per la Stella Rossa. Prova ad inventare Moneke ma non va. Leday prova ad andare fino in fondo ma anche lui viene fermato attentamente dalla difesa.

