LIVE Panathinaikos-Olimpia Milano 33-24 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | padroni di casa ancora avanti nel secondo quarto

Segui la diretta della partita di Eurolega basket 2026 tra Panathinaikos e Olimpia Milano. Attualmente, i padroni di casa sono avanti con il punteggio di 33-24 nel secondo quarto. Aggiorna la pagina per rimanere informato sui punteggi e le principali azioni in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 43-36 Dentro il libero aggiuntivo. 43-35 ZACH LEDAY COL FALLO! 43-33 Kostas Sloukas esce dai blocchi e spara la tripla. 40-33 33 per Armoni Brooks a cronometro fermo e -7 Olimpia. 40-30 22 per Holmes in lunetta per il +10 Panathinaikos a meno di due minuti dalla prima sirena. 38-30 Palleggio, arresto e tiro di Armoni Brooks. 38-28 Schiacciata bimane di Holmes per il nuovo vantaggio in doppia cifra Panathinaikos. Time-out immediato di 'Peppe' Poeta. 36-28 Kendrick Nunn ancora micidiale da tre. 33-28 Interferenza irregolare e canestro valido per il -5 Milano.

LIVE Panathinaikos-Olimpia Milano 20-15, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: ellenici a +5 alla prima sirena, i meneghini rimangono in scia - 22 Giro perfetto in lunetta di Marko Guduric per riavvicinare l'Olimpia a - oasport.it

| Panathinaikos vs Olimpia Milano: diretta (c'è Shields, out Ellis) - LE ULTIME: Shavon Shields, che ha preso nello shootaround questa mattina, è nei 12 dell'Olimpia Milano in campo a Atene. pianetabasket.com

Poeta dovrà fare a meno di due giocatori importanti nella sfida odierna tra Panathinaikos e Olimpia Milano - facebook.com facebook

Olimpia Milano, tegola prima del Panathinaikos: out Quinn Ellis @Sportando x.com

