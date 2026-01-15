LIVE Conegliano-Dresda Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | sfida da non sottovalutare

Benvenuti alla diretta della partita tra Imoco Volley Conegliano e Dresda, valida per la quarta giornata della Champions League femminile 2026. Seguiremo l’incontro in tempo reale, offrendo aggiornamenti precisi e puntuali. Questa sfida rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, impegnate a confermarsi in un torneo di livello internazionale. Rimanete con noi per non perdere dettagli e sviluppi del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Imoco Volley Conegliano e Dresda, squadra di massima serie tedesca, con l'incontro che sarà valido per la quarta giornata della Champions League volley femminile, con le Pantere di Daniele Santarelli che vuole continuare a fare bene anche in Europa e non solo in Italia. L' Imoco viene dalla tostissima sfida in trasferta contro Chieri, con la squadra di casa che ha sfiorato l'impresa arrendendosi solo al quinto set contro una Conegliano non freschissima e sicuramente più aliena rispetto alle stagioni precedenti.

#Coppeeuropee Conegliano sfida Dresda per assicurarsi il passaggio del turno in Champions Giovedì alle 20.30 in diretta Sky Sport, NOW e Dazn le pantere ospitano le tedesche al Palaverde Il comunicato stampa sul nostro sito LVF https://ww facebook

Coppe europee – Conegliano sfida Dresda per assicurarsi il passaggio del turno in Champions Leggi la news x.com

