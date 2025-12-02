LIVE Dresda-Conegliano Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | trasferta che può riservare insidie

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella cronaca testuale in Diretta Live del match tra il Dresda SC e l’ Imoco Volley Conegliano, valido per la seconda giornata della CEV Champions League, massima competizione europea della pallavolo. La squadra di Daniele Santarelli cerca la seconda vittoria nella competizione su altrettante partite prima di volare verso San Paolo, in Brasile, per affrontare il Campionato mondiale per Club insieme alla Savino del Bene Scandicci, seconda rappresentanza italiana. Nell’ultima uscita europea di Conegliano, nonché la prima in stagione, le Pantere hanno sofferto e non poco l’ottimo match giocato dalle turche dell’ Ankara Zeren Spor vincendo la partita solo al tie-break e annullando addirittura sei match point alle turche. 🔗 Leggi su Oasport.it

