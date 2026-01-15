Un incidente ha portato al ritrovamento di una persona scomparsa sull’Appennino modenese. Grazie all’impiego di droni avanzati, il corpo senza vita è stato individuato durante le prime ore di questa mattina. L’evento si inserisce in un quadro di operazioni di ricerca e soccorso condotte con strumenti tecnologici all’avanguardia, evidenziando l’importanza delle nuove tecnologie in situazioni di emergenza.

Modena, 15 gennaio 2026 – Una persona che risultava scomparsa è stata ritrovata questa notte senza vita sull’Appennino modenese, grazie all’utilizzo di droni hi-tech. La vittima è un uomo che aveva avuto un incidente stradale. La sua scomparsa era stata segnalata il 14 gennaio alle 21.22 nell'area tra Montecreto e Sestola. Questa notte verso le 3.30 è stato ritrovato il suo corpo. Decisivo l’impiego di droni. L'attivazione del piano di ricerca, segnalano i Vigili del fuoco, ha registrato l'impiego di un dispositivo di soccorso complesso e altamente specializzato. È risultato decisivo, in particolare, l'impiego delle squadre di droni (Sapr-Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) dei pompieri, giunte dai comandi di Ferrara e Reggio Emilia (le operazioni a terra sono state coordinate dal comando di Modena, insieme al distaccamento di Pavullo), con la collaborazione del Soccorso alpino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’incidente, la segnalazione di scomparsa, il ritrovamento del cadavere coi droni hi-tech: tragedia in Appennino

Leggi anche: Trovata morta una persona scomparsa: decisivo l’utilizzo di droni hi-tech

Leggi anche: La scomparsa, il ritrovamento del corpo, il sangue: è giallo sulla morte di Roberto Galli

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Riceviamo questa segnalazione "Lungo la strada statale in direzione Sorrento, poco prima del bar Desiderio, da circa due anni, a seguito di un incidente, due lampioni della pubblica illuminazione risultano spenti. Questa situazione rende il tratto di strada c facebook

#Avviso #viabilità La Centrale operativa della Polizia locale segnala un incidente stradale sul cavalcavia della Giustizia in via Miranese Al momento si procede con un senso unico alternato Presente sul posto una pattuglia della Polizia locale per gesti x.com