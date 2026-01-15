Una persona scomparsa è stata ritrovata senza vita sull’Appennino modenese, questa notte. Il ritrovamento è stato possibile grazie all’impiego di droni hi-tech, che hanno permesso di localizzare il corpo in modo rapido e preciso. L’intervento dimostra l’efficacia delle tecnologie innovative nella gestione delle situazioni di emergenza e di ricerca sul territorio.

Modena, 15 gennaio 2026 – Una persona che risultava scomparsa è stata ritrovata questa notte senza vita sull’Appennino modenese, grazie all’utilizzo di droni hi-tech. La vittima è un uomo che aveva avuto un incidente stradale. La sua scomparsa era stata segnalata il 14 gennaio alle 21.22 nell'area tra Montecreto e Sestola. Questa notte verso le 3.30 è stato ritrovato il suo corpo. Decisivo l’impiego di droni. L'attivazione del piano di ricerca, segnalano i Vigili del fuoco, ha registrato l'impiego di un dispositivo di soccorso complesso e altamente specializzato. È risultato decisivo, in particolare, l'impiego delle squadre di droni (Sapr-Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) dei pompieri, giunte dai comandi di Ferrara e Reggio Emilia (le operazioni a terra sono state coordinate dal comando di Modena, insieme al distaccamento di Pavullo), con la collaborazione del Soccorso alpino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Trovata morta una persona scomparsa: decisivo l’utilizzo di droni hi-tech

