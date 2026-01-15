Un nuovo rapporto evidenzia un aumento significativo delle trasmissioni illegali di eventi sportivi in Gran Bretagna, con un valore stimato di 3,6 miliardi di sterline negli ultimi tre anni. Mentre in Italia il dibattito sulla pirateria televisiva coinvolge la Serie A, questa crescita rappresenta una sfida crescente per le aziende e le istituzioni che combattono la diffusione di contenuti non autorizzati.

Mentre in Italia la guerra santa della Serie A trascina il governo in una mezza crisi diplomatica e finanziaria, Un nuovo rapporto segnala che il numero di trasmissioni illegali di eventi sportivi è più che raddoppiato, raggiungendo solo in Gran Bretagna quota 3,6 miliardi negli ultimi tre anni”. Il rapporto nazionale 2024-25 della Campaign for Fairer Gambling riportato dal Guardian evidenzia che esiste una relazione simbiotica tra la pirateria sportiva e il gioco d’azzardo senza licenza, con l’89% degli streaming illegali che includono pubblicità di allibratori del mercato nero. Il numero di streaming illegali – scrive il Guardian – è cresciuto da 1,8 miliardi nel 2022 a 3,6 miliardi lo scorso anno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’impossibile guerra al pezzotto: in Gran Bretagna 3,6 miliardi di streaming illegali in tre anni

Guerra al «pezzotto», intervista a Capitanio (Agcom) su Piracy Shield: «Multe automatiche? Tutela per l'utente» - «Sul tema multe si è creata confusione: tanto per cominciare non le commina Agcom, ma sono previste dalla legge 93/2023, e vengono comminate dalle autorità competenti. corriere.it

