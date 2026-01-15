L' impero e l' esilio

Da padovaoggi.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il secondo concerto della stagione "Scatola Sonora" vede un felice ritorno sul palco del Barco di una delle più brillanti formazioni cameristiche italiane, tutta al femminile: il "Trio Hermes". Con Ginevra Bassetti al violino, Francesca Giglio al violoncello e Greta Lobefaro al pianoforte, il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

Leggi anche: Milan-Como e un disperato esilio

Leggi anche: L’esilio di Milan Kundera a Parigi

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Proteste in Iran contro il regime di Teheran: Khamenei potrebbe essere scappato | VIDEO · CosenzaChannel.it.

Dall'esilio all'impero: Kevin ottiene la corona #youtubeshorts

Video Dall'esilio all'impero: Kevin ottiene la corona #youtubeshorts

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.