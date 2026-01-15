L' impero e l' esilio
Il secondo concerto della stagione "Scatola Sonora" vede un felice ritorno sul palco del Barco di una delle più brillanti formazioni cameristiche italiane, tutta al femminile: il "Trio Hermes". Con Ginevra Bassetti al violino, Francesca Giglio al violoncello e Greta Lobefaro al pianoforte, il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: Milan-Como e un disperato esilio
Leggi anche: L’esilio di Milan Kundera a Parigi
La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.
Proteste in Iran contro il regime di Teheran: Khamenei potrebbe essere scappato | VIDEO · CosenzaChannel.it.
Dall'esilio all'impero: Kevin ottiene la corona #youtubeshorts
La premio Nobel iraniana, che vive in esilio a Londra: «Quello che chiediamo agli Usa non è un attacco militare, perché creerebbe vittime a sua volta. Ci sono altre vie» facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.