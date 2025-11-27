Milan-Como e un disperato esilio

Il calcio italiano, come è risaputo, dovrebbe spedire il Milan e il Como a giocare il 7 o 8 febbraio una partita di Serie A a Perth, in Australia, la . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Milan-Como e un disperato esilio

