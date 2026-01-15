Nel 2026, THQ Nordic lancerà Fatekeeper, il nuovo titolo che si propone come erede di Skiyrim. Questo gioco di ruolo promette un’ambientazione ricca di dettagli e una narrazione coinvolgente, pensata per soddisfare i fan del genere. Dopo 15 anni di attesa, Fatekeeper potrebbe rappresentare una valida alternativa per chi desidera rivivere l’esperienza di un open world immersivo e ben strutturato. Ecco alcune curiosità su questo atteso progetto.

Se siete orfani di Skiyrim e attendete da ben 15 anni che venga pubblicato un seguito, Fatekeeper è esattamente ciò che potrebbe colmare questa mancanza. Il gioco di THQ Nordic ha una grafica spaccamascella, un’ambientazione affascinante e dinamiche di gameplay che appaiono come la perfetta evoluzione di quelle che hanno reso grande il capolavoro di Bethesda. Il 2011 è stato l’anno della definitiva consacrazione di Bethesda come team di sviluppo. Il gruppo statunitense si era già segnalato agli appassionati dei gdr occidentali dieci anni prima con l’uscita di The Elder Scrolls III: Morrowind, gioco che forniva per l’epoca un livello di libertà d’azione mai visto prima, e confermati con The Elder Scrolls IV: Oblivion, che ne ampliava la formula. 🔗 Leggi su Esports247.it

© Esports247.it - L’erede di Skiyrim esce nel 2026 e si chiama Fatekeeper: storia, ambientazione e curiosità sul gdr di THQ Nordic

Leggi anche: Erede a sua insaputa, il figlio di Malcom (mai riconosciuto) si chiama Marco e vive a Padova: "Non me l'aspettavo"

Leggi anche: Sant’Andrea al Quirinale Roma: orari, storia e curiosità sul capolavoro di Bernini