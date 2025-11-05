Sant’Andrea al Quirinale Roma | orari storia e curiosità sul capolavoro di Bernini

Nel cuore elegante di Roma, tra il Quirinale e via Nazionale, si nasconde una delle chiese più straordinarie del Barocco, quella di Sant’Andrea al Quirinale. Progettata da Gian Lorenzo Bernini per i Gesuiti, è un piccolo scrigno d’arte e luce nel quale l’ellisse sostituisce la retta, e lo spazio si apre come una visione teatrale. Un luogo che racchiude il genio di Bernini e l’immensa spiritualità del Seicento romano. Leggi anche: — A Roma c’è una chiesa dall’“effetto wow” garantito: tutti i giorni alle 17:30 accade un piccolo grande ‘miracolo’ Sant’Andrea al Quirinale: la storia di un capolavoro barocco. 🔗 Leggi su Funweek.it