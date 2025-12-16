Piantedosi potrebbe essere il candidato di centrodestra alle prossime comunali

Piantedosi potrebbe rappresentare la candidatura di centrodestra alle prossime elezioni comunali di Bologna del 2027, seguendo le figure di Lepore e Forchielli. La sua eventuale candidatura apre uno scenario interessante per la politica locale, segnando un possibile cambio di leadership e di orientamento nel panorama amministrativo della città.

Dopo Lepore e Forchielli, Bologna potrebbe avere presto un nuovo candidato alle elezioni comunali del 2027. Tra i possibili nomi soppesati dai partiti di destra e di centrodestra c’è quello dell’attuale ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Il titolare del Viminale, tra l’altro, non è neanche. Bolognatoday.it

