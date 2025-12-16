Assemblea degli Agronomi | Trovare il giusto equilibrio tra economia e rispetto del creato

L'Assemblea degli Agronomi ha affrontato il tema dell'equilibrio tra sviluppo economico e rispetto dell'ambiente, con un focus sulla professionalità dei Dottori Agronomi e Forestali. Nel seminario sono stati approfonditi i principi etici ispirati dall'Enciclica Laudato Si' di Papa Francesco, collegandoli alla Carta di Roma del XIX Congresso Nazionale.

Seminario su “Etica e responsabilità professionale dei Dottori Agronomi e Forestali dalla Enciclica Laudato Si di Papa Francesco collegata alla Carta di Roma del XIX Congresso Nazionale” dei Dottori Agronomi. E’ questo il tema affrontato in un seminario che si è svolto recentemente presso la. Ilpiacenza.it

