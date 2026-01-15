Scopri le più affascinanti romantic comedy ambientate sotto i cieli di Londra. In questa selezione, ti proponiamo cinque film che catturano l’atmosfera della capitale britannica, portandoti tra le strade di Portobello Road, Trafalgar Square e Piccadilly Circus. Ideale per chi desidera rivivere o immaginare un soggiorno nella città, queste pellicole combinano romanticismo e leggerezza, offrendo un’occasione di evasione e di scoperta.

Quanti di noi sono stati a Londra e hanno avuto quel desiderio di tornarci almeno una volta, per un solo giorno? Quanti non ci sono mai stati ma sognano con i film ambientati nella capitale britannica? Abbiamo qui raccolto una lista di 5 film che vi portano al cuore di Portobello Road, Trafalgar Square e Piccadilly Circus. Il cinema, in fondo, fa anche questo: portarci lontano, per qualche ora. 1. Notting Hill: l’amore malinconico di Portobello Road. Non stupirà che il primo film consigliato da vedere per sentirsi come tra le strade di Londra è Notting Hill, la rot-com diretta da Roger Michell, con protagonisti Hugh Grant e Julia Roberts. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Le più belle romance comedy sotto i cieli di Londra

Leggi anche: "Sotto Sforzo", torna la stand-up comedy più estrema dell'anno

Leggi anche: Sotto le luci di Natale, recensione: l’ennesimo romance, tra elegia di provincia e camicie di flanella

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Fabrizio Delprete. Dire Straits · Tunnel of Love (Intro: The Carousel Waltz). E buonanotte anime fregne belle, con il tunnel of love, quello della Rod Laver Arena postato da Cahill facebook