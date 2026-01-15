Le notizie più importanti di oggi 15 gennaio 2026 a Latina e in provincia

Ecco le principali notizie di oggi, 15 gennaio 2026, a Latina e nella provincia. In questo riepilogo troverete gli eventi più significativi di cronaca, politica e attualità che hanno coinvolto il territorio pontino e le aree limitrofe, offrendo un quadro aggiornato e obiettivo sulla giornata.

Le notizie di oggi a Latina e nel resto della provincia: di seguito il racconto di questo giovedì 15 gennaio attraverso i fatti principali di cronaca, politica e attualità che hanno interessato il territorio pontino e le zone vicine. - "Giustizia per Veronica De Nitto": a cinque anni dall'omicidio solo silenzio. Ma "Latina non dimentica". Ed è per questo che l'amministrazione comunale ha voluto uno striscione per ricordare la giovane uccisa a San Francisco. Il padre non perde la speranza e continua a lanciare appelli al Governo affinché chieda conto delle indagini sul delitto (qui l'articolo completo). 🔗 Leggi su Latinatoday.it Leggi anche: Le notizie più importanti di oggi 1 gennaio 2026 a Latina e in provincia Leggi anche: Le notizie più importanti di oggi 2 gennaio 2026 a Latina e in provincia La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Le notizie più importanti di oggi 12 gennaio 2026 a Latina e in provincia; Breaking news | le 10 notizie casertane più interessanti del 5 gennaio 2026; Breaking news | le 10 notizie casertane più interessanti del 7 gennaio 2026. Terremoto oggi Messina, 2.7 di magnitudo/ Ultime notizie INGV: sisma da 5.9 in Indonesia - 7 di magnitudo sulla scala Richter: le ultime notizie e gli aggiornamenti in diretta da parte dell'INGV Sono fortunatamente poche le scosse di terremoto oggi riportate ... ilsussidiario.net volantino CONAD dal 13 gennaio 2026 ? #anteprima Prezzi a pezzi ? Offerte e promozioni

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.