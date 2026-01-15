Le domande che non ci si fa più

Alcune domande restano con noi nel corso della vita, accompagnandoci nei momenti di crescita e scoperta. Sono quelle che si pongono quando si è giovani, in un’età in cui tutto sembra possibile e il bisogno di capire diventa fondamentale. Questi interrogativi, spesso persistenti, ci aiutano a riflettere e a trovare il nostro cammino, anche quando le risposte sembrano sfuggire.

Ci sono domande che accompagnano a lungo la vita. Servono quando si è giovani, quando tutto sembra aperto, quando capire appare necessario. Poi, arrivati a una certa età, qualcosa cambia. Non all’improvviso, non per scelta. Semplicemente, alcune domande smettono di.bussare. Non perché abbiano trovato risposta, ma perché non sono più indispensabili. Capire tutto non è più una priorità. Spiegare, spiegarsi, ricostruire i passaggi perde importanza. Con il tempo si smette di interrogare il passato. Non viene rimosso, ma lasciato fermo, nel punto in cui si è concluso. Anche il futuro pesa meno. Non perché non esista, ma perché non ha bisogno di essere anticipato. 🔗 Leggi su Lortica.it

