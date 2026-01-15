L' avviso di Massimiliano Gallo a chi ha tra i 37 e i 57 anni | Fatti furbo io ci credo

Massimiliano Gallo, tra gli attori più apprezzati dal pubblico, invita chi ha tra 37 e 57 anni a essere responsabile. Come testimonial della campagna di informazione e prevenzione della ASL Napoli 1 Centro, sottolinea l’importanza di adottare comportamenti corretti per contrastare la diffusione del virus. Un messaggio semplice e diretto, volto a sensibilizzare sulla prevenzione e sulla tutela della salute di tutti.

Massimiliano Gallo è indiscutibilmente tra gli attori più amati dal pubblico. Ricercato sul piccolo e grande schermo come sui palcoscenici per la sua versatilità è il testimonial della nuova campagna di informazione e prevenzione della ASL Napoli 1 Centro per contrastare la diffusione del virus dell’epatite C o HCV, ancora assai diffuso nell'area metropolitana di Napoli. Lo screening è rivolto in particolare alla fascia d’età compresa dai 37 ai 57 anni, che risulta essere a più alto rischio. "Non tutti sanno che l’epatite C oggi si cura con una terapia da effettuare per via orale, una terapia sicura, efficace, senza effetti collaterali - avvisa una nota dell'Asl Napoli 1 Centro - Il test è gratuito, semplice da fare ed è possibile effettuarlo dal proprio medico di Medicina generale o anche comodamente presso le farmacie sotto casa che hanno aderito alla Campagna dell’ASL. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

