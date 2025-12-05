Massimiliano Gallo torna al Delle Arti di Salerno con Anni ’90…Noi che volevamo la favola!
Il Teatro Delle Arti accoglie Massimiliano Gallo con il suo nuovo spettacolo, "Anni '90. Noi che volevamo la favola!", in scena sabato 6 dicembre alle ore 20.45 e domenica 7 dicembre alle ore 18.00, nell'ambito della stagione teatrale diretta da Claudio Tortora. Dopo il successo di "Stasera, Punto e a Capo!", dedicato agli anni Ottanta, Gallo torna a raccontare – con il suo stile inconfondibile, ironico e lucido – un altro decennio che ha segnato un'intera generazione: gli anni Novanta. Il nuovo spettacolo riparte simbolicamente dalla caduta del Muro di Berlino, l'immagine che aveva chiuso il lavoro precedente: un evento che sembrava annunciare una nuova era di ottimismo, libertà e possibilità.
