Massimiliano Gallo torna al Delle Arti di Salerno con Anni ’90…Noi che volevamo la favola!

Tempo di lettura: 2 minuti Il Teatro Delle Arti accoglie Massimiliano Gallo con il suo nuovo spettacolo, “Anni ’90. Noi che volevamo la favola!”, in scena sabato 6 dicembre alle ore 20.45 e domenica 7 dicembre alle ore 18.00, nell’ambito della stagione teatrale diretta da Claudio Tortora. Dopo il successo di “Stasera, Punto e a Capo!”, dedicato agli anni Ottanta, Gallo torna a raccontare – con il suo stile inconfondibile, ironico e lucido – un altro decennio che ha segnato un’intera generazione: gli anni Novanta. Il nuovo spettacolo riparte simbolicamente dalla caduta del Muro di Berlino, l’immagine che aveva chiuso il lavoro precedente: un evento che sembrava annunciare una nuova era di ottimismo, libertà e possibilità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

