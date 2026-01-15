Lavoro le priorità di Giorgini Cgil | Potere d’acquisto e precarietà

Da ilrestodelcarlino.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel contesto delle sfide del mondo del lavoro nel 2026, Maria Giorgini, segretaria generale della Cgil provinciale, analizza le priorità di tutela dei lavoratori. Focus principale su potere d’acquisto e precarietà, temi fondamentali per garantire condizioni più eque e sostenibili. Dopo gli interventi di Cisl e Uil, anche la Cgil sottolinea l’importanza di affrontare queste questioni per un futuro lavorativo più stabile e giusto.

Sfide del lavoro nel 2026: dopo gli interventi degli esponenti di Cisl e Uil, anche la segretaria generale della Cgil provinciale, Maria Giorgini, fa il punto della situazione. Segretaria Giorgini, quali sono gli interventi prioritari? "Invertire la tendenza del calo del potere di acquisto e della crescita della precarietà. La penalizzazione fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati pesa con i salari che non crescono: per questo abbiamo scioperato il 12 dicembre". Ci sono vertenze in atto? "Abbiamo rinnovato contratti nazionali e di secondo livello in molte aziende del territorio, anche con presidi ad oltranza, come alla Giuliani Arredamenti, alla Bakery e alla Bipres a Portico di Romagna, abbiamo ottenuto risultati importanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

