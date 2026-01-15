Nel contesto delle sfide del mondo del lavoro nel 2026, Maria Giorgini, segretaria generale della Cgil provinciale, analizza le priorità di tutela dei lavoratori. Focus principale su potere d’acquisto e precarietà, temi fondamentali per garantire condizioni più eque e sostenibili. Dopo gli interventi di Cisl e Uil, anche la Cgil sottolinea l’importanza di affrontare queste questioni per un futuro lavorativo più stabile e giusto.

Sfide del lavoro nel 2026: dopo gli interventi degli esponenti di Cisl e Uil, anche la segretaria generale della Cgil provinciale, Maria Giorgini, fa il punto della situazione. Segretaria Giorgini, quali sono gli interventi prioritari? "Invertire la tendenza del calo del potere di acquisto e della crescita della precarietà. La penalizzazione fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati pesa con i salari che non crescono: per questo abbiamo scioperato il 12 dicembre". Ci sono vertenze in atto? "Abbiamo rinnovato contratti nazionali e di secondo livello in molte aziende del territorio, anche con presidi ad oltranza, come alla Giuliani Arredamenti, alla Bakery e alla Bipres a Portico di Romagna, abbiamo ottenuto risultati importanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lavoro, le priorità di Giorgini (Cgil): "Potere d’acquisto e precarietà"

Leggi anche: Sciopero della Cgil, in centinaia in corteo a scandire "Basta precarietà e lavoro povero"

Leggi anche: "Priorità a lavoro di qualità e welfare regionale": da Bari le proposte della Cgil ai candidati governatori

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il segretario metropolitano: "Le priorità Sicurezza sul lavoro e casa. Vanno rimessi in circolo 19mila alloggi" facebook

Le priorità del 2026 del territorio: #lavoro, #emergenzaabitativa, #infrastrutture, #sanità. Questa sera alle ore 18:00 e in replica alle ore 21:00, il nostro Segretario Generale @marinelli_franz sarà ospite a "Fuori dall'Aula" di @IcaroNewsrimini (CH 18). x.com