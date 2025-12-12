Sciopero della Cgil in centinaia in corteo a scandire Basta precarietà e lavoro povero

Venerdì Forlì ha ospitato una manifestazione provinciale della Cgil, parte dello sciopero generale contro la Legge di Bilancio. In centinaia hanno sfilato in corteo, scandendo slogan come

Forlì ha ospitato questa mattina, venerdì, la manifestazione provinciale nell’ambito dello sciopero generale proclamato dalla Cgil contro la Legge di Bilancio. Secondo il sindacato, il provvedimento del Governo è “ingiusto e privo di risposte concrete su lavoro, fisco e investimenti per scuola e. Forlitoday.it

Lo sciopero generale, il corteo a Perugia

sciopero cgil centinaia corteoLo sciopero generale, il corteo a Perugia - A squarciare la nebbia a Perugia centinaia di persone scese in corteo per lo sciopero generale indetto dalla Cgil per aumentare salari e pensioni, per fermare l’innalzamento dell’età pensionabile, per ... rainews.it

sciopero cgil centinaia corteoSciopero generale Cgil, partito il corteo di Firenze con Landini - Alcuni treni regionali previsti per la mattinata in arrivo e partenza a Bologna cancellati e alcune scuole chiuse, diverse con orari ridotti. ilsole24ore.com

L'Aquila. Sciopero CGIL: in centinaia al corteo aquilano

