Stefania Nobile tra poco inizierà a svolgere lavori di pubblica utilità alla Protezione civile di Bresso, nel Milanese. Il suo ex Davide Lacerenza potrà chiedere l’affidamento in prova ai servizi sociali e proseguire il percorso di disintossicazione. E le bottiglie di champagne andranno all’asta. Si chiude così il caso con al centro la Gintoneria e il privé La Malmaison e un presunto giro di prostituzione e droga, che aveva portato i due indagati ai domiciliari lo scorso 4 marzo, con le misure poi revocate nei mesi scorsi. La gip Marta Pollicino ieri ha ratificato i patteggiamenti di Lacerenza, a 4 anni e 8 mesi, e di Nobile, a 3 anni, difesi dall’avvocato Liborio Cataliotti e che erano stati arrestati nell’inchiesta della pm Francesca Crupi e del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf milanese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gintoneria, Stefania Nobile patteggia. Svolgerà lavori socialmente utili