Gintoneria Stefania Nobile patteggia Svolgerà lavori socialmente utili
Stefania Nobile tra poco inizierà a svolgere lavori di pubblica utilità alla Protezione civile di Bresso, nel Milanese. Il suo ex Davide Lacerenza potrà chiedere l’affidamento in prova ai servizi sociali e proseguire il percorso di disintossicazione. E le bottiglie di champagne andranno all’asta. Si chiude così il caso con al centro la Gintoneria e il privé La Malmaison e un presunto giro di prostituzione e droga, che aveva portato i due indagati ai domiciliari lo scorso 4 marzo, con le misure poi revocate nei mesi scorsi. La gip Marta Pollicino ieri ha ratificato i patteggiamenti di Lacerenza, a 4 anni e 8 mesi, e di Nobile, a 3 anni, difesi dall’avvocato Liborio Cataliotti e che erano stati arrestati nell’inchiesta della pm Francesca Crupi e del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf milanese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Davide Lacerenza e Stefania Nobile hanno patteggiato per aver organizzato un giro di prostituzione e spaccio nel noto locale milanese La Gintoneria - X Vai su X
«In Gintoneria mi divertivo tantissimo. Ogni tanto se c’era qualche bonazzo lo rimorchiavo, è normale andare in un locale per trom*are. L'ambiente era molto colorito: Stefania (Nobile, anche lei proprietaria del locale, ndr), Wanna (Marchi, ndr) e Davide erano - facebook.com Vai su Facebook
Gintoneria, Stefania Nobile patteggia. Svolgerà lavori socialmente utili - Stefania Nobile tra poco inizierà a svolgere lavori di pubblica utilità alla Protezione civile di Bresso, nel Milanese. Riporta msn.com
Caso Gintoneria, Stefania Nobile patteggia 3 anni - Confiscate bottiglie e altri beni per un valore di 900mila euro, la figlia di Wanna Marchi svolgerà lavori di pubblica utilità. Come scrive rainews.it
Davide Lacerenza patteggia a Milano quattro anni e otto mesi. All’asta le bottiglie di champagne e i mobili della Gintoneria - La giudice per le indagini preliminari di Milano, Marta Pollicino, ha accolto la richiesta di patteggiamenti di Davide Lacerenza (4 anni e 8 mesi) e dell’ex ... Riporta ilfattoquotidiano.it