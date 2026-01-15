L'attesa infinita di un malato di tumore in ospedale | 8 ore su una sedia prima che arrivi una barella

Franco, 60 anni di Senigallia, ha trascorso circa otto ore in attesa di una barella al pronto soccorso dell'ospedale, dove è entrato alle 8 del mattino. Un lungo periodo di attesa che evidenzia le criticità del sistema sanitario locale e il disagio dei pazienti costretti a lunghe attese in condizioni di vulnerabilità. Questa situazione sottolinea l'importanza di migliorare la gestione delle emergenze e il rispetto dei tempi di assistenza.

'Malato di tumore sdraiato a terra in pronto soccorso in attesa di una barella' - Costretto ad attendere oltre otto ore per una barella in pronto soccorso, nonostante un grave tumore che gli causa un dolore che gli impedisce di stare seduto a lungo. ansa.it

Paziente malato di tumore operato dopo 4 ore dalla diagnosi, il medico del Gemelli: «Ecco come funziona la broncoscopia robotica» - «Il paziente ha avuto in tempo unico la diagnosi ed il trattamento di un tumore polmonare». msn.com

Tutto pronto: Piloti caldi attesa infinita facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.