L'attesa infinita di un malato di tumore in ospedale | 8 ore su una sedia prima che arrivi una barella
Franco, 60 anni di Senigallia, ha trascorso circa otto ore in attesa di una barella al pronto soccorso dell'ospedale, dove è entrato alle 8 del mattino. Un lungo periodo di attesa che evidenzia le criticità del sistema sanitario locale e il disagio dei pazienti costretti a lunghe attese in condizioni di vulnerabilità. Questa situazione sottolinea l'importanza di migliorare la gestione delle emergenze e il rispetto dei tempi di assistenza.
Franco, 60 anni di Senigallia, malato di tumore al colon, ha atteso quasi una giornata intera una barella al pronto soccorso dell'ospedale cittadino dove era entrato alle 8.20. Costretto a stare seduto e poi a terra per otto ore, è stato dimesso solo alle 19. La moglie denuncia carenze di personale e mezzi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
