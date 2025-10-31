L' anziano morto dopo sei ore su una barella del pronto soccorso

31 ott 2025

Era arrivato in pronto soccorso con forti dolori al torace all'addome, ma dopo essere stato sistemato su una barella, sarebbe stato abbandonato lì per sei ore, fino a quando non è sopraggiunto il decesso. È stata aperta un’inchiesta sulla morte di un pensionato di 84 anni, residente a Roccasecca. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

