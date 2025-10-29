Alaïa e Balenciaga in mostra alla Fondazione Museo del tessuto di Prato
Si conclude in grande stile il periodo dei festeggiamenti per i primi 50 anni della Fondazione Museo del Tessuto di Prato. Che fino al 3 maggio 2026 ospita la mostra Azzedine ALAÏA, Cristóbal BALENCIAGA SCULTORI DELLA FORMA. Curata da Olivier Saillard, l’esposizione nasce dalla collaborazione con la Fondazione Azzedine Alaïa di Parigi, presieduta da Carla Sozzani, e si avvale del patrocinio dell’Ambasciata di Francia in Italia – oltre che della partecipazione di Balenciaga Archives di Parigi. Il progetto scaturisce da un desiderio di Hubert de Givenchy, che pochi mesi dopo la scomparsa di Azzedine Alaïa nel 2017 e decenni dopo quella di Balenciaga nel 1972, confidò alla Fondazione Alaïa il desiderio di riunire questi due grandi talenti. 🔗 Leggi su Panorama.it
