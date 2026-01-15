L’appello a favore di Orbán porta Meloni fuori dall’Europa

L’appello di Giorgia Meloni a favore di Viktor Orbán ha suscitato reazioni nel contesto europeo, evidenziando alcune divergenze politiche. La scelta di sostenere Orbán, infatti, ha portato a riflettere sulla posizione italiana all’interno dell’Unione e sulle implicazioni di questa alleanza. Un’analisi obiettiva di questa dinamica permette di comprendere meglio le conseguenze di tali endorsement nel panorama internazionale.

L’invito di Giorgia Meloni agli ungheresi a votare per Viktor Orbán è una mossa sbagliata che ne fa di nuova una paria nella cornice europea. Ma non solo. È un atto di schieramento che che rivela una volta di più che sotto la maschera del conservatorismo riaffiora il nostalgismo autoritario ogni volta che se ne dà l’occasione. Sostenere Orbán oggi contro l’opposizione democratica significa approvare la politica di un autocrate che lavora apertamente per portare l’Europa sotto l’influenza di Vladimir Putin. Non è una sfumatura geopolitica, è una scelta di campo. E chi governa un paese fondatore dell’Unione Europea non può permettersi l’alibi dell’ambiguità. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

