Riccardo Magi | Quella di Orban e Meloni non è la nostra Europa
“Solo poche settimane fa Orban ha detto che la colpa della guerra non è della Russia ma è dell’Europa. Quella rappresentata oggi a Palazzo Chigi, non è la nostra Europa, non è l’Europa della democrazia, dello stato di diritto. È l’Europa di un impostore che ha ricevuto miliardi di contributi dall’Ue per utilizzarli per annientare la democrazia in Ungheria. È l’inventore della democrazia illiberale. È colui che ancora oggi ritiene che anche Putin, tutto sommato, sia un modello da seguire”. Così il leader di Più Europa Riccardo Magi nel corso di un flash mob organizzato per protestare contro la visita di Viktor Orban a palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Lapresse.it
