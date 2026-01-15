Lang si sente incompreso e fuori posto nel Napoli C’è anche il Fulham su di lui
Noa Lang si trova in un momento di incertezza, percependo di non aver ancora trovato il suo spazio nel Napoli. Il suo rendimento ha deluso le aspettative, lasciando molti tifosi e addetti ai lavori con curiosità e domande. Intanto, il Fulham si affaccia come possibile destinazione futura, alimentando ulteriori supposizioni sul suo percorso e sul suo futuro nel calcio internazionale.
Noa Lang semi-oggetto misterioso. Calciatore che a Napoli ha mostrato poco, pochissimo. Ci si aspettava tanto di più. Non riesce a incidere. Ieri, contro il Parma, Antonio Conte dal gabbiotto lo ha tolto troppo presto. Probabilmente è stato un errore, anche per il subentrato Neres palesemente non era in condizione e si è fatto pure male. Tanto valeva proseguire con l’olandese che pochi giorni prima, a Milano contro l’Inter, aveva servito l’assist a McTominay per il gol del 2-2. Capita di sentirsi fuori posto, incompresi. È quel che sta accadendo a Lang a Napoli. Quando sai che al minimo errore vieni messo fuori, non riesci certo a rendere al meglio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Un errore sostituirlo ieri dopo l'assist di San Siro, a maggior ragione perché Neres non si reggeva in piedi. L'olandese non si è integrato.; Lang si sente incompreso e fuori posto nel Napoli. C’è anche il Fulham su di lui.
Il mare davanti, la passione dentro: Napoli non si guarda: si sente. Noa Lang è sempre più napoletano #ForzaNapoliSempre facebook
