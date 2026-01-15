Noa Lang si trova in un momento di incertezza, percependo di non aver ancora trovato il suo spazio nel Napoli. Il suo rendimento ha deluso le aspettative, lasciando molti tifosi e addetti ai lavori con curiosità e domande. Intanto, il Fulham si affaccia come possibile destinazione futura, alimentando ulteriori supposizioni sul suo percorso e sul suo futuro nel calcio internazionale.

Noa Lang semi-oggetto misterioso. Calciatore che a Napoli ha mostrato poco, pochissimo. Ci si aspettava tanto di più. Non riesce a incidere. Ieri, contro il Parma, Antonio Conte dal gabbiotto lo ha tolto troppo presto. Probabilmente è stato un errore, anche per il subentrato Neres palesemente non era in condizione e si è fatto pure male. Tanto valeva proseguire con l’olandese che pochi giorni prima, a Milano contro l’Inter, aveva servito l’assist a McTominay per il gol del 2-2. Capita di sentirsi fuori posto, incompresi. È quel che sta accadendo a Lang a Napoli. Quando sai che al minimo errore vieni messo fuori, non riesci certo a rendere al meglio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lang si sente incompreso e fuori posto nel Napoli. C’è anche il Fulham su di lui

Leggi anche: Conte rivoluziona il Napoli? Sì, via al 3-4-2-1: fuori Politano, ecco Lang

Leggi anche: Noa Lang, il talento incompreso: 9 partite per convincere Conte o sarà addio a gennaio

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Un errore sostituirlo ieri dopo l'assist di San Siro, a maggior ragione perché Neres non si reggeva in piedi. L'olandese non si è integrato.; Lang si sente incompreso e fuori posto nel Napoli. C’è anche il Fulham su di lui.

Il mare davanti, la passione dentro: Napoli non si guarda: si sente. Noa Lang è sempre più napoletano #ForzaNapoliSempre facebook