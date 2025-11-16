Noa Lang il talento incompreso | 9 partite per convincere Conte o sarà addio a gennaio

Il futuro di Noa Lang a Napoli si deciderà nelle prossime settimane. Arrivato con grandi aspettative, il talento olandese non ha ancora convinto pienamente Antonio Conte e ora si trova al centro di un vero e proprio ultimatum lanciato dall’allenatore. Le prossime nove partite non saranno semplici gare di campionato, ma il suo esame finale: dentro o fuori. Perché Noa Lang rischia la cessione a gennaio?. La risposta è nella filosofia di Conte: chi non è funzionale, parte. Secondo quanto riportato da Il Mattino, l’allenatore ha messo l’intera rosa sotto osservazione da qui a Natale. Un periodo di prova spietato per separare i giocatori “utili al progetto” dagli esuberi. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Noa Lang, il talento incompreso: 9 partite per convincere Conte o sarà addio a gennaio

Altre letture consigliate

Antonio Conte si affida al 4-3-3 e a Lang L'attaccante olandese dovrebbe avere un'occasione dal 1' contro il Lecce, potendo così finalmente mostrare tutto il suo talento In attacco spazio anche a Lucca, con Hojlund e Neres che dovrebbero partire dalla p - facebook.com Vai su Facebook

Lang Lang: «Cacciato dal Conservatorio, papà mi punì. A Pechino mi dissero che non avevo talento» Vai su X

Lang scontento da tempo, lo ha fatto sapere anche ai suoi agenti - Noa Lang sta iniziando a diventare un vero e proprio caso dalle parti di Napoli, con i partenopei che rischiano di ritrovarsi una bomba ad orologeria in ... Come scrive dailynews24.it

Chi è Noa Lang, talento ribelle scelto dal Napoli mandato via dall’Ajax per il suo carattere - La clama e la diplomazia non sono mai state le caratteristiche principali di Noa Lang, uno dei nuovi talenti dell'Olanda che sembra destinato al calcio italiano. Segnala fanpage.it

Noa Lang, genio e sregolatezza che a gennaio voleva il Napoli. Il Milan gli preferì CDK - Talento cristallino delle giovanili dell'Ajax, fu fatto fuori dal club più importante d'Olanda nel 2020 per espressa richiesta di Erik Ten Hag. Lo riporta tuttomercatoweb.com